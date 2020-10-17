大陸發生一起飯店忘了一對新人訂婚宴場地烏龍事件！一名王姓準新娘從上海返回貴州省貴陽市家鄉結婚，向飯店訂妥婚宴場地後，開始寄出喜帖，沒想到婚禮前向飯店確認場地時，對方卻說「忘了！場地已被訂走」，王女一聽當場急哭，氣得向媒體投訴。

綜合陸媒報導，王女原訂預定2020年3月在家鄉結婚，後來受到疫情影響，決定改到10月8日舉辦，事前也向飯店訂好婚宴場地。可是，婚禮前該飯店換了3名業務員，王女擔心出差錯，還多次向飯店確認當天能否如期舉辦婚禮。

經多次確認誤，王女開始發放喜帖給親朋好友，沒想到1日從上海返回貴陽，前往飯店協商時，竟被告知「10月8日已經有人預訂會場」，讓她當場氣炸。

王女表示，不少親友是在外地工作，為了她的終身大事，特地飛回貴陽，結果飯店竟說「場地被訂走」，臨時不知到哪裡找婚宴場地、通知親友。

該飯店經與王女協調，幫找到其他會場，但雙方又因為價格問題發生爭執，王女對飯店的消極處理態度氣炸，等了一個多小時，才有人出來解釋，說不到2句話就閃人，讓她氣得將此事投訴到媒體，事情曝光後，飯店才給予適當的補償，王女的婚宴才得以如期舉行。

(中時新聞網)