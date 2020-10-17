大陸外交部長王毅外長近日出訪東南亞5國，人民網分析，王毅東盟之行釋放了3個訊號：疫情讓中國與東盟走得更近；深化合作是後疫情時期中國大陸與東盟關係的關鍵詞；南海問題破壞不了中國大陸一東盟關係的大局。簡單來說，就是「疫情正在成為中國大陸一東盟關係發展的機遇。不管美國怎麼攪和，中國大陸和東盟國家的交往合作都會繼續向前發展。」

繼8月出訪歐洲5國、9月訪問俄羅斯和中亞之後，大陸外交部長王毅外長外交「復工復產」的第三站放在了東南亞，到訪了柬埔寨、馬來西亞、新加坡、寮國、泰國等5個國家，出訪前還在雲南接待了印尼總統特使、菲律賓外長，7天7國，基本覆蓋了整個東盟，體現了「親誠惠容」的周邊外交理念。

人民網分析，王毅東盟之行釋放出3個訊號：

一、疫情讓中國大陸與東盟走得更近。中國大陸與東盟本來就是緊密的夥伴，在東盟的對話夥伴國當中，中國創造了眾多個「第一」：第一個與東盟建立戰略夥伴關係，第一個加入《東南亞友好合作條約》，第一個與東盟啓動自貿區談判。

新冠肺炎疫情發生後，雙方交往儘管受到一定影響，但彼此合作不減反增、逆勢上揚。疫情後中國大陸舉辦的第一個多邊國際會議就是中國大陸一東盟抗擊疫情特別外長會。今年以來，東盟取代歐盟成為中國大陸第一大貿易夥伴，雙方互為第一大貿易夥伴，不僅創造了中國大陸一東盟關係的歷史，也正在改寫國際貿易格局。

在這次王毅出訪東盟5國之前，印尼外長蕾特諾於8月下旬訪華，成為疫情發生後中國大陸正式接待的首個外長；陸越外長也在廣西舉行會談。王毅也是馬來西亞、泰國疫情發生以來接待的首個外長。可以說，疫情成為中國大陸一東盟關係的催化劑，雙方越走越近。

二、深化合作是後疫情時期中國大陸與東盟關係的關鍵詞。疫情發生以來，美國加大全方位對華打壓遏制，把東盟視作對華遏制的重要一環。

美國國務卿蓬佩奧在美國一東盟外長會上拿南海、香港、湄公河問題抹黑中國大陸，還極力拉攏東盟國家加入美「印太戰略」，試圖構建反陸包圍圈。但與美方期待相反，東盟國家不僅不願坐上美國反華戰車，反而紛紛推進對陸合作。

柬埔寨與中國大陸簽署自貿協定，是柬對外簽署的首份自貿協定。寮國、泰國表示要積極推進陸寮、陸泰鐵路建設，早日實現陸寮泰鐵路貫通。馬來西亞與中國大陸建立由兩國外長牽頭的高級別委員會，統籌規劃後疫情時期雙邊合作。印尼表示願早日簽署「一帶一路」同「全球海洋支點」合作規劃。新加坡希望盡快恢復兩國高層交往和正常人員往來。菲律賓表示在涉港、涉疆問題上堅定支持陸方，反對外界干涉中國大陸內政。

東盟國家還高度肯定中國大陸抗疫成就，認為中國為全球樹立了抗疫標桿，希望中國大陸疫苗研製成功後能夠同地區國家分享，建立便利雙方人流、物流的「快捷通道」和「綠色通道」，這同美方對陸抹黑、甩鍋形成鮮明對比。

三、南海問題破壞不了中國大陸一東盟關係的大局。中國大陸同部分東盟國家圍繞南海領土歸屬還存在爭議，近年來南海問題時不時冒出來成為中國大陸一東盟關係中屈指可數的「熱點」之一。

美國圍繞南海問題使勁煽風點火，巴不得中國大陸同東盟國家圍繞南海的矛盾分歧愈演愈烈，成為中國巨人的「阿喀琉斯之踵」，而美國不費吹灰之力就可以把東盟拉到自己身邊，使東盟成為遏制中國大陸的盟友。

但令美方失望的是，中國大陸和東盟國家都很清楚，要把南海問題置於雙方關係大局中來衡量，不能讓南海問題干擾地區穩定、影響雙方合作。

陸馬外長發表聯合新聞聲明，強調通過友好磋商和談判以和平方式解決爭議，雙方將同其他東盟國家一道，全面有效落實《南海各方行為宣言》，推進海上合作，爭取早日達成實質、有效的「南海行為準則」。菲律賓外長也做出類似表態。

美國不會放棄插手南海問題，這是需要中國大陸和東盟共同警惕的。但如果美國要在南海胡來，相信中國大陸和東盟國家都會共同反對。

《人民網》分析總結，疫情正在成為中國大陸一東盟關係發展的機遇。不管美國怎麼攪和，中國大陸和東盟國家的交往合作都會繼續向前發展。

(中時 )