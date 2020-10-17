洋基一壘手渥特(Luke Voit)勇奪美聯全壘打王，季外可能是賣掉他的好時機，老前輩「鐵爺」塔謝拉(Mark Teixeira)是這麼認為的。渥特絕對很搶手，塔謝拉在廣播節目說：「渥特的實力和人氣讓他的價值達到新高。」

渥特今年29歲，他早年生涯不順，2009年被皇家隊選上但未簽約，2013年加盟紅雀，2017年登上大聯盟，隔年被賣給洋基。渥特去年薪資57萬美元，今年63萬美元(疫情減薪後剩23萬)，出賽56場繳出22轟52打點，公認是全聯盟「物超所值」的第一人。

塔謝拉建議洋基交易渥特，除了他將要薪資仲裁大幅加薪，原因還有守備問題。洋基沒理由不簽回打擊王勒瑪修(DJ LeMahieu)，如果簽回勒瑪修就該讓他守一壘，賣掉渥特，如此另一位猛將托瑞斯(Gleyber Torres)可以遞補二壘，因為托瑞斯游擊守備不佳。至於游擊位置可以考慮買回桂格瑞斯(Didi Gregorius)。桂格瑞斯去年底和費城人簽約1季，現在是自由球員。

前提是洋基還有預算才行，今年球團大多賠錢，勒瑪修的新合約有機會簽到上億美元。塔謝拉說：「如果洋基預算有限，可能必須放棄勒瑪修，但只要有錢，簽回勒瑪修是完全不必猶豫的。」

(中時新聞網)