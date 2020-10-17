#Cavs Kevin Porter Jr. with a concerning post on IG... hope everything is okay 🙏🏽 pic.twitter.com/I6nf2TteQ1 — MoreForYouCleveland (@MoreForYou_CLE) October 16, 2020

騎士20歲小將凱文波特這次確實讓一堆人嚇出冷汗！凱文波特17日突然在自己IG貼出一張全黑圖片，且寫著，「你是否希望看到自己生命的盡頭？」頓時引發他是否想要輕生的謠言，幸好在不少騎士高層跟他聯繫過後，他也很快就把IG清空表態。

根據《克里夫蘭老實人報》記者費多報導，在凱文波特發出如此讓人擔憂的IG動態後，包含總管奧特曼、總教練比克斯塔夫、助教古特利布等騎士管理階層人士都趕緊跟他取得聯繫，且跟他說明發出這種IG動態會造成怎樣的龐大影響。

「我們跟凱文波特聊過了，他沒事，且理解在社群媒體發布這樣一條充滿暗示的動態，會造成什麼後果，他會從中吸取教訓，且在將來更清楚認知這一點，」費多引用消息人士說法表示，「這件事肯定讓所有人擔憂，但我們已跟他談過。」

凱文波特在去年NBA選秀會上第30順位被公鹿選上，隨即被交易到騎士，本季打了50場例行賽，其中3場先發，平均拿下10.0分、3.2籃板及2.2助攻，這並非他首次發出這種悲觀動態，他在今年3月也曾發布IG動態表達沮喪心情。

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