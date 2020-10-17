保戶刷保費助攻，國泰世華銀行信用卡9月刷卡金額達424億元，重新拿回單月信用卡刷卡王地位，且前8月累計刷卡金額原本落後玉山銀行近3億元，亦在9月一舉超車，以3,589億元重新站上累計刷卡量第一名，玉山銀則以單月363億元排名第三，累計3,530億元排名第二。

中信銀在華航聯名卡發卡，及百貨週年慶開始熱身的刷卡助力下，9月單月刷卡370億元排名第二，累計3,361億元則是第三。

因為前五大發卡銀行「領跑」，9月單月刷卡金額2,487億元，僅比去年同期衰退1.7％，即國內消費的刷卡金成長，已逐步彌補不能出國旅行的刷卡流失，且9月因為不少百貨週年慶已開始起跑，9月刷卡金額比8月增加近141億元，一般10月進入百貨週年慶旺季、雙11購物節、12月的聖誕節檔期等，第四季都是全年的刷卡高峰。

今年因為受到新冠肺炎疫情，民眾無法出國，機票、海外飯店及海外購物的刷卡金額急劇減少，前9月累計刷卡金額已逾2.22兆元，但仍是比去年同期衰退6.9％，但幅度已有縮小，即國內報復性出遊及消費，大量彌補流失的海外刷卡金額。

9月大部分發卡行的刷卡金額都比8月提高，國泰世華銀比8月增加71億元，主要是8月底遇周六、日，保戶刷卡繳保費部分無法入帳，落到9月，中信銀則是比8月增加32億多元，其表示是華航卡新發卡及百貨週年慶使然，台新銀行9月刷卡金額274.7億元，也比8月多近8億元，台北富邦銀9月則近214億元，比上月微幅增加2千多萬元。

前五大發卡行市占率越來越大，且成為民眾較愛刷的卡片，五家信用卡的前9月刷卡量合計1.5兆元，占33家發卡行總刷卡量的67.5％，且比去年同期刷卡金額衰退幅度3.28％，明顯小於整體衰退幅度。

但玉山銀9月刷卡金額比8月少了27億多元，推估是因為玉山銀調整部分卡片回饋率造成，另外有刷卡高回饋的永豐銀9月刷卡金破百億元，聯邦銀亦有83億多元刷卡量，都比8月增加。

(工商 )