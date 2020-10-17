枋寮青農張靜玉以「蟲吃蟲」的生物防治法種蓮霧，完全實現不使用化學農藥也能穩定收成的友善耕作終極目標。（謝佳潾攝）

枋寮青農張靜玉以「蟲吃蟲」的生物防治法種蓮霧，5年來利用害蟲天敵草蛉成功降低果園蟲害率，不僅能調節產期、減少人力成本，成熟的果實還是農藥殘留零檢出，完全實現不使用化學農藥也能穩定收成的友善耕作終極目標。

張靜玉指出，草蛉不僅是好蟲，更是害蟲的天敵，在蓮霧樹掛上裝有20隻草蛉的小包後，牠會開始捕食樹上害蟲，如粉介殼蟲、紅蜘蛛及薊馬等，如此不僅能降低果園害蟲密度，還有助於提前在幼果期停止施用農藥，種出「零檢出蓮霧」。

「天敵防治利果利民。」張靜玉說，使用草蛉的成本比農藥低出許多，起初她花8000元從果園邊際開始做，而當培養出一定程度後，所花的成本開始逐年下降，且只要掛上就好無需背器具噴藥，降低不少人力成本，最重要的是收成很穩定，是她從農多年來見過CP值最高的友善耕作方式。

她說，夏季害蟲最多，若此時能透過天敵防治來維護果園，可有效調節產期，會有反季節早花的出現，穩定每月供應產量，不過因為「政府沒廣推又無補助」，知道或願意從事的農友並不多。

她強調，現今農業面臨缺工、有食安疑慮等嚴峻挑戰，而完全不使用化學殺蟲劑的生物防治法，不僅安全、減少人力更提高青年從農意願，但政府在生物防治蟲方面未進行補助，反而一直補助進口的化學農藥，盼政府能正視友善耕作的重要性與正確需求。

(中時 )