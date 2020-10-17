在美聯冠軍戰前3戰吞下連敗的太空人，今天在系列賽第6戰靠著先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6局、飆9次三振，僅失1分的好投帶領，以7比4擊敗光芒隊，將系列賽扳成3比3，太空人將挑戰MLB史上第二次「輸3贏4」的大逆轉，爭奪世界大賽門票。

系列賽前3戰都吞敗的太空人，第4戰先以4比3搶回一勝，昨天再靠柯瑞亞（Carlos Correa）的再見轟，以4比3險勝光芒續命。

今天兩隊推出系列賽首戰投手登板，光芒在2局下靠著亞當斯（Willy Adames）在2出局後揮出二壘安打先馳得點，不過史奈爾（Blake Snell）在5局上碰上亂流，最終僅投4局、失2分退場，太空人也靠著這一局猛攻4分逆轉戰局。

反觀光芒雖靠著馬格特（Manuel Margot）單場雙響炮，在7、8兩局追回3分，仍無法成功逆轉，遭太空人扳平戰局。

翻開過去MLB歷史，在7戰4勝制的季後系列賽，只有2004年的紅襪隊在美聯冠軍戰在連吞3敗後拿下4連勝，淘汰洋基隊闖進世界大賽，太空人今天勝出後，有機會再寫歷史。

(中時 )