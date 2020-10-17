國民黨革實院長羅智強在臉書發文說，捨不得立院黨團林奕華為了萊豬提案被封殺，在立院落淚；他也質問長者小孩會不會吃到瘦肉精豬肉，陳時中、馮世寬說法不一，到底誰說謊？

羅智強說，前天看到一個新聞，讓他很不捨。萊豬本週行政命令審查，林奕華委員提出：「要求衛福部、教育部明定公私立教養院、安養機構、特教機構、長照機構禁用（瘦肉精）管理規範」。結果如何？提案被民進黨封殺，也讓林奕華當場落淚離席。

他說，安養院、長照機構的長輩，還有身心障礙的孩子，他們都是吃下瘦肉精後，身體受影響最大的族群，中央原應好好照顧，沒想到卻直接被民進黨打槍，逼這些弱勢族群吞下肚。

民進黨那麼想吃豬肉就自己吃，不要拖長者和我們的孩子下水。

他說，既然這個案子被民進黨否決，他身為台北市議員，只能盡棉薄之力，替台北市發聲，目前社會局底下，有長照機構、獨居老人送餐的業務，而民政局底下的各里辦公室，有老人共餐的工作也在執行。

羅智強請社會局長和民政局長答應他，未來辛苦一點，禁止使用含有萊克多巴胺的豬肉當食材，替台北市擋下來。

社會局長坦承，執行面上有困難，畢竟陳時中自己都說，肉鬆和貢丸等加工肉品很難辨識，社會局也只能盡量要求廠商使用CAS認證的台灣豬肉來保護長輩。

羅智強說，奇怪的事來了。陳時中說，加工肉品很難辨識，馮世寬卻拍胸脯說，絕對不讓榮民吃到瘦肉精美豬。

(中時 )