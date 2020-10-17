蔡英文政府將開放含有萊克多巴胺的美國豬肉進口，引發食安爭議，更有人質疑民進黨在野反萊豬，執政後卻開放萊豬，換位置換腦袋。針對萊豬爭議，台北市長、民眾黨主席柯文哲今表示，藍綠兩黨政治人物講話會互相打臉，像是蔡英文打臉蔡英文，尤其是民進黨聲稱立場改變是時空環境不同，他覺得很好笑，以後面對議員質詢也都可以用這句話，天啊，怎麼可以這樣。

柯文哲今出席民眾黨舉辦的國家治理論壇致詞時表示，美豬美牛議題不是食安問題，而是管理跟溝通問題，是不是美國進口不重要，重要的是有沒有含瘦肉精，既然不在意，那政府何必要標示產地。

柯文哲認為，美豬美牛議題沒什麼好吵的，重點是講清楚，但民進黨沒講清楚，如果能在美國源頭做好管理，遠勝於在台灣抽驗。柯文哲也舉蔡政府與馬政府作法差異，前總統馬英就真的老實，讓民進黨鬧五天四夜，反倒這次蔡政府開放美豬，公聽會邀請陳時中出席，陳時中都不理你。

美豬議題近期也是立法院議題攻防焦點，國民黨立委日前質詢要求行政院長蘇貞昌針對美豬美牛立場改變先道歉，蘇貞昌也說國民黨應對立場改變道歉，柯文哲說，他看了覺得很好像，覺得藍綠互相打臉過去的立場，都應該向人民道歉。

柯文哲說，美豬美牛進口是科學問題，應憑專業處理，但過去常指控政府是政治凌駕專業，例如當初深澳電廠爭議，民進黨高層派人跟他溝通，強調深澳電廠一定要蓋，因為北部發電機組不夠，他聽完覺得若是如此，決定閉嘴不罵政府，結果經過兩個禮拜後，政府突然說電夠用，深澳電廠取消，天啊，這是哪門子的決策。

柯文哲笑稱，藍綠都在打臉自己，然後發明新名詞，就是稱時空背景不同，天啊，以後每個人都可以用這句話，面對議員質詢也可以用這句話，怎麼可以這樣呢？

(中時 )