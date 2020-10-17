.@NataliePortman narrates our tribute to the#Original9, the group of women led by our Founder @BillieJeanKing, who paved the way for greater equality in sport. pic.twitter.com/2pvElHJgLL — Women's Sports Foundation (@WomensSportsFdn) October 15, 2020

日本網球女將大坂直美剛過完23歲生日，她已經打破紀錄成為史上年收最高的女性運動員(3740萬美元)。影星娜塔莉波曼(Natalie Portman)在「致敬女運動員」的短片中說：「大坂今日的成功該感謝50年前鼓起勇氣爭取權益的那一群女性。」

1968年溫網，女單冠軍比莉珍金(Billie Jean King)拿到750英鎊獎金，男單冠軍則有2000英鎊。比莉珍金不滿差別待遇，找來8位志同道合的女選手一同罷賽，她們被稱為「最初9人(original 9)」。當時美國網協要把她們踢出去，但抗爭的9人卻一路擴大到40人，最後組成女子職網協會WTA。

娜塔莉波曼表示，現今女網選手享受的是前人爭取來的果實，即使各級比賽的獎金尚未平等，4大滿貫賽已經全數改制為男女相同獎金。當初抗議爆發點是溫網，最晚跟上的仍是溫網，他們2007年才讓男女同額。

《富比世》今年8月統計年收最高的女運動員，前9名全是女網選手，可見網壇的性別革命成果豐碩。然而大坂直美的收入只有10%來自比賽獎金，九成都是代言收入，這方面男女的頂級球星都是一樣的。像是羽球獎金很少，但印度一姐辛度(PV Sindhu)高居女子收入榜第13名，她也是九成收入來自代言。

(中時新聞網)