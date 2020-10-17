副總統賴清德親自為「祈福許願樹」啟用揭牌。（陳世宗攝）

台中市東區建國市場是全台灣最大的公有零售市場，更是少數公有市場內，同時供奉媽祖及福德信正神兩座宮廟的信仰中心，特於福德祠打造12生肖燈許願裝置藝術，結合市場內老樹設置祈福許願版；今天邀請副總統賴清德前往揭牌啟用，並掛上第一面許願牌，期盼建國市場能恢復以往中部4縣市萬人採買的好商機。

副總統賴清德今天在立院副院長蔡其昌，立委黃國書、何欣純及市議員鄭功進、邱素貞、江肇國、黃守達等民代陪同下，前往台中市建國市場參加福德祠舉行「點亮新建國 祈福大台中」活動，親自為祈福許願樹啟用揭牌，並掛上第一面許願牌，為12生肖開箱等，期盼國泰民安、風調雨順。

副總統賴清德頒發總統蔡英文賀電及為「點亮新建國 祈福大台中」活動致詞。（陳世宗攝）

賴清德致詞說，蔡英文總統還特致賀電：「欣悉建國市場於10月17日舉辦『點亮新建國 祈福大台中』活動，特電致賀，至盼賡續持秉誠正信實服務，推展農產履歷標記，創新傳統市場行銷，深化智慧科技應用，攜手為營造繁榮和樂之幸福家園而努力。敬祝活動圓滿成功，諸位平安如意。」

賴清德指出，他來恭祝建國市場生意興旺，大家平安一定賺大錢，有3大原因，第一建國市場有福德祠土地公、土地婆保佑一定能排除困難，招生意來一定賺錢；第二今天是台灣信仰中心樂成宮媽祖婆遶境18庄起駕好日子來加持，第三建國市場是全國最大、最知名、停車位最多、品質最好的市場，生意一定會興旺。

賴清德強調，新冠漢肺炎期間，感謝地方各界全力配合政府政策，才有成功的成績，感謝各位。

(中時 )