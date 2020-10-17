陸委會發言人邱垂正日前稱台灣光復與中共無關，國民黨祕書長李乾龍17日表示，邱終於醒過來了，今年是台灣光復75周年，很多年輕人都忘了台灣怎麼回歸中華民國懷抱，所以國民黨決定擴大慶祝光復節，將正式邀請蔡英文總統、邱垂正參加。

財團法人台北市中正獎學基金會今舉辦頒獎典禮，有104位學生獲獎，基金會董事長鄒宏基、國民黨北市委員會主委黃呂錦茹及李乾龍皆出席參加。

中共將舉行台灣光復節慶祝活動，邱垂正日前指中華民國是主權國家，台灣過去、現在或未來都不是中華人民共和國的一部分，根據國際法或歷史事實都清楚證明，台灣光復與中共毫無關係。

對此，李乾龍表示，邱垂正終於醒過來了，當時美軍統帥麥克阿瑟是指定日本是向中國同盟國和前總統蔣中正代表受降，當時就是中華民國，所以是很明確的，今年是光復75周年，很多年輕人都忘了台灣怎麼回歸中華民國懷抱裡面，國民黨也決定擴大慶祝台灣光復節。

李乾龍說，會正式邀請邱垂正、蔡總統參加慶祝活動，已邀請歷屆黨主席參與音樂會，也會舉辦講述台灣光復歷史的論壇，另在線上展出日本受降文物，並擴大在黨慶找一個地方把文史資料公開給大家知道，台灣能夠有今天這樣富足的生活，是因為國民黨在台灣推出三七五減租、耕者有其田、前總統蔣經國十大建設，奠定亞洲四小龍之首。

(中時 )