大陸解放軍在台灣海峽和台灣南北兩端進行實戰演練，掀起台灣民眾議論，而台灣民主基金會也公布民調，顯示若大陸為了統一對台動武，有近8成民眾願意上戰場保衛台灣，對此資深藝人黃安不僅怒嗆這份民調全是屁，更狂酸願意上戰場的全是「鍵盤俠」。

黃安表示民進黨旗下某基金會公布最新民調，有近八成台灣民眾願意上戰場守護台灣，而八成台灣多數都是年輕人，促使這些年輕人上戰場的原因，歸功於民進黨選舉大勝及防疫成功，不過黃安則對此數據無法苟同，他建議民進黨改成「實名制」，等哪天若戰爭爆發時，就根據「實名制」點名徵招，畢竟戰爭是生死大事，由不得任人嘴砲。

黃安微博全文。（圖／黃安微博）

接著話鋒一轉，黃安怒批這八成願意上戰場的民眾，全部都只是鍵盤俠而已，因此這種民調即便100%願意上戰場也沒意義，接著嗆聲：「一堆狗官、民代當年想盡辦法逃避當兵，現在裝的比誰都有種」。

對此大陸網友紛紛回應：「搞實名制，能有一千人敢真上戰場，就很不錯」、「那麼高比例，為什麼徵不到兵」、「80%那就是1888萬人哦，快去數數有那麼多搶嗎」，似乎相當看衰這份民調。

(中時新聞網)