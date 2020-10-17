國軍又傳性醜聞！花蓮基訓部一名已有未婚妻的Ｍ姓中尉，劈腿一名Ｗ姓女下士，為了繼續與Ｗ女在一起，竟然假扮母親傳LINE騙未婚妻墮胎，知情人士不禁直呼「國軍真淫亂」

有民眾向「鏡週刊」爆料，Ｍ姓中尉已有一名論及婚嫁的未婚妻，且曾懷孕，不料未婚妻日前突然接到Ｍ男母親傳來line訊息：「保姆的錢跟小孩的一般花費都要算進去喔」、「你們要再好好想想喔！」，勸他們別把小孩生下來，該女後來果真聽勸墮胎，希望得到未來公婆的認可。沒想到，這都是M姓中尉自導自演的騙局，原來他劈腿同單位一名Ｗ姓女下士。

據「鏡週刊」報導，知情人士指出，Ｗ姓女下士年輕、活潑愛玩，朝夕相處下，日久生情、進而發生性關係，Ｍ姓中尉為了２人繼續在一起，才會自導自演騙未婚妻墮胎。

國軍再傳性醜聞。（示意圖／本報資料照片）

Ｍ姓中尉的未婚妻拿掉小孩後，才看到未婚夫與Ｗ姓女下士的鹹濕簡訊，心碎與Ｍ姓中尉攤牌：「我小孩死了，我也去死，這樣我剛好照顧小孩，這樣你就開心了嗎？」，還透過友人向「鏡週刊」投訴，希望讓這名渣男受到懲處。

對此，花蓮基訓部回應表示，去年因為這件事確實對M姓中尉作出2支申誡懲處，且案發至今，Ｍ姓軍官與Ｗ姓女士官已沒有再聯繫。

(中時新聞網)