農委會近日宣布桃竹苗農田停灌，停灌的1.3萬稻田每公頃將補償14萬元，但有苗栗農友認為至少要到15萬才夠。對此，農委會主委陳吉仲17日受訪時指出，補償金額精算後結果為14萬元，「我可以具體保證14萬每公頃補償，一定遠高於桃園、新竹、苗栗每個水稻農民可以得到的收入」。

陳吉仲17日出席 「2020第15屆台灣國際農業機械暨資材展」開幕記者會。會後接受媒體聯訪時指出，今年是57年來，台灣首次沒有颱風過境，桃竹苗所有水庫降雨量與同期相比不到4成，且今年梅雨季降雨也比往年少了6成，即使工業及民生用水全部估給農業使用，水稻生產仍舊無法完整收成，才會作出桃竹苗1.9萬公頃農田停灌的決定。

陳吉仲表示，政府絕對會用最優惠的方式補償農民損失，計算的方式水稻生產成本加上利潤乘以1.05，得到的數據結果是14萬。他強調，每公頃14萬的補償一定遠高於桃竹苗每個水稻農民能得到的收入。

陳吉仲也提醒，從今天到26日這段期間，農民皆能至農田水利管理處工作站申請補助，同仁在假日也會加班服務農民，期盼能用最快的速度，盡快將14萬補償金匯到農民戶頭，以便下一期耕作所需。

(中時 )