近來兩岸關係緊張，我國戰力、兵役制度等話題成為了國內討論的焦點，台北市議員徐巧芯拋出兵役改制的想法後引發朝野劇烈討論，但宅神朱學恒卻認為，民進黨根本就不敢動這個議題，不管社會上怎麼討論，最後兵役制度都不會改變，「因為這136萬人民進黨根本惹不起」！

朱學恒在臉書上指出，如果台灣面對的是毫無同情心的外敵，那麼當然國防教育和愛國教育是必須要加強的，而兵役就是一種愛國義務的體現，男女皆須當兵更是性別平權的展現。而現役官兵員額不足，最正確的解決方法就是立刻恢復徵兵制來增加兵源，怎麼會是用增加中年人教召時間、次數來解決呢？

朱學恒表示，這確實是最簡單的作法，但是民進黨2024年之前「絕無可能」，算之後成了在野黨也不可能推動，原因就是今年19歲到14歲之間的六個年班的少年少女們，在2024年將會第一次投票選舉總統和立委。他們的總數根據國發會的數據約莫136萬人，大約占總投票人口數的7%。

這百分之七的新投票人口，就是台灣的國防天險。

朱學恒直言，沒有任何政黨膽敢在總統大選前對這136萬人加諸更多義務。因為，一瞬間修改政策，強制要求這136萬人不分男女犧牲兩年的時間報效國家，會毫無疑問的直接讓提案者的政黨損失百分之七的選票，再怎麼樣的愛國教育和大內宣都不可能改變這個狀況。

即使蔡英文總統敢像上次同志婚姻一樣的衝撞體制，導致2018年民進黨差點敗選的結果也猶在眼前，黨內的各派系也絕無可能坐視自己的利益又被捨棄。朱學恒表示，這才是台灣的國防天險，不論政策如何正確，在民主制度下無法逾越，無法挑戰的136萬人。

(中時新聞網)