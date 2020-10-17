鳳山清捷隊「不罷不罷休！」

罷免高雄市議員黃捷行動如火如荼進行中，「鳳山清捷行動本部」於9月25日宣布，二階段正式啟動，當天更舉辦車隊掃街遊行，也指出目前聯署已達3萬份。鳳山清捷隊表示，為因應第二階段中選會有可能的剔除，將爭取送出4萬份以上。罷捷總部發言人徐尚賢在直播坦言，之所以要罷免黃是因為「她非常可惡」，更痛批她「西瓜偎大邊」、面對食安無所作為。

徐尚賢16日在臉書粉絲專頁「罷免黃捷–鳳山清捷行動本部」直播，表示罷捷總部是由一群熱愛中華民國、捍衛中華民國的中華民國國民所組成，他們現在跳出來伸張正義，是因為「一起愛我們的國家吧！」這個公約數與心聲。至於為何要淘汰他們認為不適任的民意代表？為什麼要為社會去除「毒瘤」？都是因為「我們愛我們的國家」，故大家矢志不移，永不忘記初衷。

至於為什麼一定要罷免黃捷？徐尚賢直言：「那是因為她非常可惡！」更痛批不少民意代表反映了如今政府霸權下「西瓜偎大邊」的心態，像黃就是個「西瓜偎大邊」的人，哪邊對她有利她就幫誰說話；政府現在變得像是「君主專制的皇帝貴族」，拿了百姓的納稅錢卻不思建設，而是自己吃香喝辣、棄老百姓於「餓不死卻過不好」的生活中。

徐尚賢高喊「不罷不罷休！」指出食安是人民最基本的需求，但黃捷卻只會說出「人民的健康絕對不能妥協」，如果一個民意代表只需要說出這樣的話，那每一個人都可以當民意代表，黃不要太「唱秋」（台語，「囂張」之義），市議員那麼好當的話，根本沒資格每個月拿人民一、二十萬。徐表示，身為一個稱職的市議員，應該在人民賦予的神聖議會殿堂上，大聲說出：「高雄拒絕瘦肉精！高雄堅持零檢出！」但黃一定不敢說，只敢打鍵盤、打嘴砲秀「雕蟲小技」，小看且蔑視高雄人的智慧。

(中時新聞網)