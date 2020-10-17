國人轉投國內旅遊，但千萬記得「公德心帶出門」，不要爽到自己害到別人。一名民宿業者抱怨，日前一對夫妻投宿，共入住兩晚，不料兩夫婦竟偏好「碧血劍」性愛，退房時包括棉被、床套，甚至連浴巾，都沾了經血，房務傻眼，整間房間「根本凶案現場」。

民宿客房清潔人員在臉書社團「爆怨公社」PO文，該對夫妻入住第二天，整理房間時發現床單血跡斑斑，床頭還放著衛生棉及保險套，房務原不以為意，覺得是妻子月經來沾到，也幫他們做了更換。

不料退房後再度打掃，這次不只床單，整張床除了枕頭，棉被、床套全都有血跡，甚至連民宿提供的浴巾，也都是血，「而且很明顯不是流出來的那種沾法，是擦拭過的痕跡」，氣得她痛罵沒水準！

業者事後撥打對方電話，居然是空號！氣不過把整件事PO網，讓網友公評。「好噁！闖紅燈還惹事」、「太不衛生了吧，誰敢繼續用啊」、「月經來就忍耐幾天，做人要自愛」、「毫無公德心，血跡很難清洗，丟掉比較快」。

(中時新聞網)