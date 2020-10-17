基隆市政府17日在外木山湖海大道舉辦員工健行活動，近3百位市府員工參加。（陳彩玲攝）

基隆市政府17日在外木山湖海大道舉辦員工健行活動，近3百位市府員工參加，市長林右昌表示，為感謝市府員讓國慶晚會圓滿成功，舉行健走和摸彩活動，讓大家放鬆心情、陶冶身心靈。

林右昌指出，國慶晚會上星期首度在基隆舉辦，海內外讚不絕口，是大家的功勞，人事處舉辦這次的健行活動，天氣舒爽沒有下雨，希望大家也藉由活動放鬆心情、舒緩身心。

基隆市政府17日在外木山湖海大道舉辦員工健行活動，近3百位市府員工參加。（陳彩玲攝）

此外，林右昌說，外木山漁港旁的新生地上，在北觀處的補助下，已完成第一期停車場改善工程，接著第二期將興建「水觀賞魚銷售展示中心」，是基隆發展精緻產業的一環，市府也突破重重法令限制，在台電的事業海堤上興建步道，串接野柳跟金山的自行車道。

主辦單位市府人事處表示，外木山步道為市民最喜歡的休閒場所之一，每天傍晚跟清晨都非常熱鬧，這次健行路線一側是壯闊的海岸景觀，一側是高聳的山壁，得天獨厚，除了可以欣賞到基隆特有的美麗自然景觀之外，主辦單位還準備了紅豆湯及摸彩活動，補充體力，現場氣氛溫暖熱鬧。

配合這次的健行活動，於途中涼亭處進行政令宣導，基隆市消防局結合行政院原子能委員會推出「全民原能會APP」提供下載使用，以提高核安防護知能；衛生局宣導豬、牛肉品原產地標示的食品，用餐選擇「優、良」店；稅務局也辦理雲端發票宣導之「租稅大聲念」活動，只要參與大聲念活動，並將指定宣導內容完整念完者，便可獲得限量中型洗衣袋一份。

(中時 )