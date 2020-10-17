網購如何避免消費糾紛，中市府1107免費講座。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

台中市政府法制局與文化局合辦「109年台中市政府消費講座系列(四）」課程，邀請市府法律扶助顧問律師黃秀蘭，11月7日下午3時至5時，將在屯區藝文中心3樓大會議室，免費講授「網購、訪問交易糾紛介紹及預防」課程，介紹網購、電訪、到府推銷等常見消費問題，讓民眾辨識、預防交易話術，保障權益。

法制局長李善植表示，電商物流產業蓬勃發展，今年受COVID-19疫情影響，網路購物成為零售產業主要通路，但也衍生許多消費爭議。台中今年1至9月受理5,702件消費爭議申訴案，網購案件1,634件，占總申訴案件數近3成。

此外，訪問交易消費申訴件雖僅占同期申訴總件數4％，但交易金額相對較高。爭議類型分析，半數以上為瘦身美容及化妝品交易類；對此，法制局特別舉辦課程，說明注意事項，請民眾提高警覺，減少消費爭議。

法制局指出，課程即日起開放線上報名(https://forms.gle/1FE2UbRiwsV7Jfc48 )，相關報名資訊刊載於台中市政府消費者保護園地網站(https://www.consume.taichung.gov.tw/ )、台中市政府法制局臉書(https://www.facebook.com/TCCGLAB/ )，歡迎民眾踴躍報名。16歲以上民眾預先報名成功，全程上課者特別贈送精美小禮物。另考量場地座位數限制，當日課程將同步在法制局臉書線上直播，觀看線上課程並完成意見調查表的民眾，將有機會獲得小禮物。

(中時 )