觸發香港政府修訂《逃犯條例》的台灣殺人案疑犯陳同佳，近日未能赴台自首引起台港兩地政府爭論，《香港東網》報導，保安局發言人今日(17日)凌晨指責台灣當局態度消極，盼盡早批准陳同佳入境台灣。

港保安局發言人表示，自案件發生後，港府想盡辦法，希望事件盡快得到解決，公義得以彰顯。這正是港府去年提出修訂《逃犯條例》和《刑事事宜相互法律協助條例》的目的，但是因為社會反應，政府撤回修例建議。同時，港府沒有法例賦予的所需權力，強行將陳同佳送到台灣接受審訊；政府亦沒有權代陳同佳作出赴台的安排。

港保安局發言人表示，保安局一直希望可以促成陳同佳盡早到台灣投案，而陳同佳亦表達願意赴台自首，可惜台方並沒有表現應有的積極態度，致事件尚未解決。此外，局方已知道陳同佳的律師已向台方所指的單一窗口聯絡，這正是台方要求陳同佳聯絡的人員，一待台方發出入台證，兩地警務合作渠道便可展開研究行程上的安排。

港保安局發言人呼籲，過往曾通過港台雙方工作層面進行警務聯絡，作出可行的合作安排，前提是接收方容許有關人士入境。香港政府希望台灣當局盡早批准陳同佳入境，好讓雙方警務聯絡人員盡快研究陳同佳的赴台安排，令事件早日解決。

(中時 )