又一R22私人直升機東海岸起降 男25萬元交保

1架Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機，在台東違規起降，台東地檢署指揮偵辦，經蒐證後，至擁有該架直升機的陳男住處搜索，除扣得該直升機以外，因無羈押之必要，諭知25萬元交保。

繼日前1架白色的Robinson-R22私人直升機在淡水起降遭人檢舉後，台東也有1架黑色同款的直升機在東海岸起降，台東地檢署接獲台東縣警察局成功分局通報，隨即由檢察長陳松吉指派打擊民生犯罪專組檢察官羅佾德指揮偵辦，召集成功分局組成之專案小組，並會同交通部民用航空局台東航空站嚴查。

經專案小組蒐證後，日前持台東地方法院核發之搜索票，會同交通部民用航空局權責人員至被告陳男在台東的住處搜索，扣得Robinson R22 BetaⅡ型輕型2人座直升機等相關事證。

檢察官於16日下午傳喚被告陳男到案調查後，認其涉嫌違反民用航空法第103條使用違法航空器飛航、第104條無證照飛航等罪嫌，犯罪嫌疑重大，惟尚無羈押之必要，諭知具保新臺幣25萬元。

地檢署呼籲飛行愛好者，應循合法管道取得相關證照及使用合法航空器飛行，以維護空中航機飛航秩序，並保障自身及地面民眾生命財產安全，如有刻意違法飛行者，將速辦、嚴查。

(中時 )