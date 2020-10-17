台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄起駕，廟埕前熱鬧滾滾、信徒湧入祭拜。（陳淑芬攝）

台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄起駕，廟埕前熱鬧滾滾、信徒湧入祭拜。（陳淑芬攝）

有199年歷史的台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄，是地方重要宗教盛事。今年因疫情改期在今天起駕，副總統賴清德及台中市長盧秀燕等人到場參加，儀式遵循五獻禮祝禱、恭請移駕、上轎安座及恭送起駕等祭典科儀，鑾轎在大批信徒擁簇下起駕繞境，沿途鑼鼓、嗩吶熱鬧喧天，將於10月21日回鑾安座。

樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄今天起駕，廟埕前一早就熱鬧滾滾，信徒湧入祭拜。副總統賴清德、立法院副院長蔡其昌、台中市長盧秀燕及立委黃國書、何欣純、莊競程、陳柏惟等人到場參加，並由賴清德、盧秀燕等人點燃起馬炮後，鑾轎在信徒擁簇下起駕展開繞境行程。

台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄起駕，副總統賴清德（右4）、立法院副院長蔡其昌（右6）、台中市長盧秀燕（右3）及立委何欣純(右1)等人到場祭拜。（陳淑芬攝）

台中市樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄起駕，廟埕前熱鬧滾滾、信徒湧入祭拜。（陳淑芬攝）

賴清德致詞表示，樂成宮立成立於1753年，相傳數百年歷史，建築更是台灣傳統宗教寺廟建築的原形 在傳統宗教具有崇高地位，旱溪媽祖繞境十八庄是台灣歷史悠久、時間最久、規模龐大的宗教活動。相傳，過去因病蟲害造成農作欠收，而有媽祖繞境；今年肺炎疫情嚴重，媽祖這次出巡遶境，會保佑地方平安順利。

盧秀燕則指出，媽祖慈悲、靈感，尤其這次繞境一定會保佑國泰平安、地方平安，疫情趕快消失無蹤、鄉親平安幸福。

樂成宮旱溪媽祖遶境十八庄，往年固定於每年農曆3月初一起駕，遶境23天。樂成宮董事長郭松益表示，今年遶境路線因疫情改期並縮短遶境時間為5天，今天（農曆9月1日）於樂成宮起駕後，將陸續前往東區、烏日區、霧峰區、大里區、太平區、北屯區、西區、南區及南屯區等9區後，預計在10月21日（農曆9月5日）回鑾樂成宮安座，共祈神威顯赫，護佑蒼生。

(中時 )