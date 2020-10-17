反送中律師在北市開設的「保護傘」餐廳，16日中午遭1名黑衣男子，手提裝滿雞屎的水桶朝店內潑灑後逃逸，男子逃往附近溫州路巷弄內繞了10分鐘後變裝，並將桶子藏起來，最後搭小黃返回汐止住處，今晨遭警方逮捕後表示，他因到餐廳吃飯造成肚子疼痛，才會到餐廳潑雞屎。
警方調查，25歲的莫姓男子，16日中午12時許，持裝滿穢物的水桶前往北市大安區新生南路三段一家「保護傘」餐廳，一進去就朝店內廚房潑灑，還波及1名店員，得逞後隨即提著水桶逃逸。
警方今天凌晨在莫男位於汐止的住家逮人，莫男表示，因為15日到該餐廳吃飯，造成肚子疼痛，才會到屠宰場「挖雞屎」，再混合沙土與野草到店家潑灑。但警方對莫男說法仍存疑，將等店家開門後調閱監視器確認其說詞
警方調查，莫男事發當天從汐止搭小黃到新生南路三段下車，在附近巷弄內徘徊多時，最後潑雞屎成功後，又往溫州街方向逃逸，並將裝雞屎的水桶藏好還變裝，把原本長袖的帽T以及長褲脫掉，換成短袖的衣、褲，在附近繞了10多分鐘後跳上小黃離開。
(中時新聞網)
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