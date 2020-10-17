宜蘭連日下起豪大雨，多處道路發生坍方落石等災情。（宜蘭縣政府警察局提供／胡健森宜蘭傳 真）

宜蘭地區連日雨勢不斷，已造成部分地區積水及道路坍方等災情，所幸17日上午雨勢已經明顯趨緩，積水得以順利消退，道路也在工程人員努力下逐一搶通，大雨所釀成的災情並未擴大並陸續獲得解決。

宜蘭地區近日累計雨量驚人，中央氣象局除發布豪雨特報，中央氣象局長鄭明典更直言「很特別」，屬於東北季風異常降雨，並提醒有致災可能。

蘇花公路東澳至南澳路段因雨勢不斷，沿路不時發生零星坍方落石等災情，公路總局在17日凌晨1點30分突然宣布實施預警性封閉，所幸之後雨勢轉小，道路的零星落石及坍方土石已完成清理，在3點20分解除封閉，恢復正常通行。

除了道路養護人員努力清理搶通道路，警方也忙得不可開交，因為持續多日的降下豪大雨，導致蘇澳鎮等局部地區陸續發生淹水及土石坍塌等情形，各個警分局立即分頭指派員警前往發生土石坍方道路以及積水區域周邊執行交管，並提供民眾必要協助。

另外，羅東林管處也在17日上午發出通知，指冬山鄉中山村附近的新寮瀑布步道，因連日豪大雨，水土保持局已緊急將冬山鄉中山村附近列為土石流黃色警戒區，基於遊客安全考量，新寮瀑布步道也暫時全線封閉，林管處並呼籲民眾，在豪大雨期間易發生山崩、落石及溪水暴漲，請勿前往活動及戲水。

(中時 )