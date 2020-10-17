吃到飽怎樣才能回本，常被拿出來討論，一名網友分享，要去吃知名海鮮buffet，準備先從生魚片、蝦子和螃蟹下手，並詢問是否有更內行的吃法？貼文引發熱議，不少網友分享必拿的料理，但也有網友透露「澱粉類」絕對不要碰，超容易飽，先點的人最笨。

網友在PTT上發文分享，準備去吃一家知名的海鮮buffet，他準備一進去就先拿20片生魚片、20隻蝦子以及2隻螃蟹，但由於是第一次去，因此想詢問大家的意見，這樣的選擇可以嗎？還是大家有更划算、內行的吃法？

貼文曝光後引發友討論，「 先吃兩桶冰淇淋熱身一下」、「吃想吃的 不要吃CP值 吃到剛好就好」、「生魚片全拿，其它的不用吃CP值太低」、「炸蝦30隻墊底起手要問幾次」、「蝦子螃蟹吃到痛風發作為止」、「直接跟切肉的說給我一盤滿滿的」。

但也有網友提出「地雷選項」建議不要吃，「反正不要點澱粉類」、「怕太快吃飽就不要碰澱粉類 飯麵類絕對別碰」、「先來一盤炒飯的最笨」。

(中時新聞網)