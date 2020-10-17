僑胞王寶銘聯合美東10個僑界團體共同發表聲明，呼籲NCC公正處理中天新聞換照問題。(擷取自中天新聞)

10僑界團體力挺中天 籲NCC公正處理換照

NCC將破天荒舉辦中天新聞台換照聽證會，傳出背後疑由行政部門介入，引發各界議論。對此，海外僑胞發聲力挺中天！發起人王寶銘聯合美東10個僑界團體共同發表聲明，呼籲NCC公正處理中天新聞換照問題。

換照聽證會將於10月26日舉行，輿論盛傳NCC可能沒打算通過換照案，讓中天新聞恐將面臨關台命運。消息一出，不僅國內民眾紛紛站出來捍衛新聞自由，遠在海外的僑胞也發聲力挺中天！發起人王寶銘表示，新聞自由就代表民主與自由的象徵，在109年的將來，竟然把新聞（自由）開倒車的話，跟極權政府又有何不同呢？

僑胞王寶銘發起，聯合美東10個僑界團體共同發表聲明，聲明中先呼籲NCC公正處理中天新聞換照問題，同時也提及，民主自由是中華民國的立國基礎，對於新聞自由，希望政府能重視，不能因為不支持政府就不能發言，甚至被關台，這是一個民主倒車的現象。

僑胞林映君則表示，台灣不是號稱是自由民主的燈塔嗎？竟然在民進黨執政下，快要變成一言堂。僑胞岑芝佩則表示，對中天電視台非常熱愛，因為發表的新聞都非常公正，且這麼熱愛中華民國的電視台，沒有理由被關掉。

台灣向來以民主為傲，新聞自由、言論自由本來就該被保障，如今中天新聞台面臨換照危機，美國僑胞自拍影片發出連署聲明，全力挺中天，也對NCC的中立性提出嚴正質疑。

(中時新聞網)