「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」17日盛大舉辦落成典禮，上萬民眾參與，場面耗大。（馮惠宜攝）

「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」17日盛大舉辦落成典禮，總統蔡英文、副總統賴清德等人皆到場祝賀，而一貫道全球道親上萬人齊聚一堂，場面盛大，蔡總統更盛讚一貫道道親在社會公益付出，台中市長盧秀燕也期許，未來該廟將成為全球一貫道親朝聖的重要據點。

位於台中市霧峰區金陵山宗教園區白陽聖廟，為金陵山宗教園區創建人湯文萬發心捐建，耗時20年、斥資10億元興建而成，該廟天壇高54米，為全銅打造，並有12顆龍柱、鳳柱，呈現龍鳳呈翔，也是全球唯一有龍鳳柱的天壇，湯文萬坦言，未來這裏將是全世界一貫道的根，也從這裏點亮。

「一貫道祖師紀念館：白陽聖廟」17日盛大舉辦落成典禮，總統蔡英文親自出席並為該廟揭牌。（馮惠宜攝）

白陽聖廟10月17日盛大落成，現場有上萬名一貫教道親與會，而包括總統蔡英文、副總統賴清德、監察院長陳菊、立法院副院長蔡其昌、交通部長林佳龍、台中市長盧秀燕、台北市副市長蔡炳坤以及多位立委都到場祝賀。

一貫道全球總會會長致詞時特別感謝，楊文望總裁的大布施，廿多年來無怨無悔默默付出，克服萬難，終於讓這座「今古奇觀、曠世巨作」的白陽盛廟落成啟用。

總統蔡英文致詞時也感謝一貫道道親在社會公益付出，一貫道提供心理諮商和輔導服務，不但在就災方面有貢獻，也發揮安定人心的重要力量。

(中時 )