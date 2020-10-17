中美科技戰，美國政府再鎖定中國通訊業者。美國聯邦通訊委員會（FCC）要求司法部及其他執法部門，檢視中國聯通美國分公司的運作，是否涉及威脅美國國家安全。受此消息影響，美東時間16日美股收盤中國聯通ADR收跌1.87％，報6.82美元。

香港信報17日報導，FCC發出的信件要求美國司法部及執法部門，調查中國聯通美國分公司是否受中國政府控制、主導或影響，以及是否威脅美國國安，FCC並希望司法部及執法部門在11月16日前做出回應。

中國聯通美國分公司獲美國政府批准在當地營運已將近20年，FCC在2020年4月曾經表示，可能關閉中國電信、中國聯通，以及太平洋網絡和其子公司ComNet（USA)在美國的業務運作。

同月，美國司法部及其他執法部門要求FCC取消中國聯通美國分公司的營運許可。而遭美方點名的三家中國電信企業則促請FCC，不要吊銷其營運許可。

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