蘋果iPhone12於16日晚間在大陸啟動預售，市場反應熱烈，天貓、京東首批預售已告售完，其中又以藍色款最受消費者熱捧。

界面新聞報導，16日晚間8點，iPhone 12系列中的iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型在大陸各大電商平台啟動預售，但截至晚間10時左右，除了蘋果官方商城還可正常下單，蘋果天貓旗艦店和京東自營旗艦店上均已顯示貨品售罄。

另外，截至16日晚間6點，在蘇寧易購iPhone12系列各個型號新品的預約總量已突破145萬支，其中iPhone12預約數量超過92萬支，iPhone12 Pro預約總量達到52萬支，最受歡迎的型號為iPhone 12 128G藍色款。

報導稱，儘管暫時沒有官方資料，但多方資訊顯示，iPhone 12、iPhone 12 Pro兩款機型首批貨售完所用時間較短，其中，搶手機型更幾乎在1分鐘內無法下單。目前蘋果在官網上對新手機進行限購，每款機型人均限購兩支。

(工商 )