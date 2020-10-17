全球家具巨鱷IKEA去年起基於永續發展策略實現家具租賃業務，在歷經近一年洽談與同屬全球五十大綠建築的台北101大樓合作，於台灣展開B2B家具租賃業務；IKEA指出，與101的35樓SKY PARK合作家具租賃案合約三年，在建構維修中心完整前提下，才會陸續與其他企業合作。

IKEA包括台港澳等北亞商務總監艾斯本指出，2020年全球受到新冠肺炎疫情衝擊，更凸顯永續發展的重要性，IKEA承諾在2030年前達成氣候正效益以及全面轉型成為循環經濟企業，為此IKEA提出的「永續生活方案」將著眼於三大重點包括健康與永續生活、邁向氣候正效益與循環經濟，以及社會與人道關懷出發，為地球盡一份心力。

台北101辦公大樓營運長劉家豪則強調，101大樓本身就是綠建築聞名於世，加上信義區商辦大樓競爭激烈下以垂直社區服務為優勢，而多年蟬連信義區樓王，此次因應永續發展所規劃的35樓SKY PARK就是專為全棟100多家企業住戶、一萬多位上班族的垂直社區提供更多專屬服務，他說，包括星巴克等撤出，目前改裝分一期、二期將提供230坪空間專為辦公住戶使用，除了與IKEA合作商業空間的家具租賃外，就連燈光也是跟飛利浦合作租賃光線，承租後在合約屆滿期間並連帶維修等，未來還有花藝部分也會以承租展現，以符合101的綠建築精神，及邁向循環經濟企業目標。

IKEA除了在台推出全球第一個商業化家具租賃方案台北101，更為肉食愛好者推出植物素肉丸上市，產生的氣候足跡僅有瑞典肉丸的4%，可進一步成就永續蔬食生活，而SAGOSKATT系列上市，則是向全球兒童募集作品，製作成填充玩具，SAGOSKATT台灣銷售所得更將全數捐贈世界展望會。

(工商 )