楊佩潔、王尚菲近期在《女力報到－最美的約定》穿泳裝入鏡，還搭乘水上泡泡球進行「女力大PK」，在泳池中來回滾動，但因為球內空氣太過於稀薄，兩人不斷耳鳴，甚至一度感到缺氧，拍完後王尚菲右手手掌麻痺多天，醫生診斷發現是她的神經遭受壓迫，楊佩潔則是手指扭傷。

劇中兩人為了拍攝廣告下水，有相關防護措施？楊佩潔笑說有準備要展示的「身材」，泳衣都滿安全的，王尚菲考量到泡泡球內空間特殊，泳褲中再穿安全褲，泳衣裡特地穿nu bra。拍攝時得來回泳池兩趟，泡泡球中難以平衡及施力，空氣也不流通，兩人得不斷進出泡泡球，才能呼吸到新鮮空氣，跑到差點缺氧。

楊佩潔透露，在泡泡球待了快1小時，翻滾中扭傷手指，「當下沒感覺，回家才發現運動量很大，隔天像被卡車撞過一樣全身痠痛，但運動量達標很過癮。」王尚菲因拍攝時，手掌一直呈現90度，結束後持續感到麻痺，就診後醫生說手神經受壓迫，她苦笑這經驗難得「不是拍戲的話，我不會去玩泡泡球」。她回顧拍《女力》，累積特殊經驗超乎想像，像女子防身術、丟手榴彈、真槍體驗、行軍等。

王尚菲感謝《女力》成為她圓夢舞台，劇中武打、跳海、古裝戲、當舞蹈老師、演唱會上舞台表演、進錄音室唱歌，她笑說「幾乎快十項全能，在這裡的經驗無限增加。」楊佩潔加入劇組時間較短，但也很快就適應大夥兒的拍攝節奏。《女力報到》「最美的約定」每周一至周五晚間八點TVBS 42頻道播出。

楊佩潔穿泳裝入鏡很開心。（TVBS提供）

王尚菲透露拍攝時右手手掌因為受到壓迫而麻痺。（TVBS提供）

楊佩潔說在泡泡球中會不斷耳鳴。（TVBS提供）

(中時 )