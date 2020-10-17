孟子第73代孫女孟慶而，日前出席金曲獎時，以一襲紅色豪開中門禮服辣翻全場，也成為金曲獎全場最大「嬌」點，而近來她曬出在健身房「熊爬」的影片，讓網友看了直呼太累人，也佩服孟慶而為了維持姣好體態下盡功夫。

孟慶而在IG曬出一支健身影片，只見她在健身房地上爬行，接著表示教練出了新招叫做「熊爬」，主要是以訓練平衡跟核心為主，雖然看似像還不會走路的小孩在地上爬行，但其實實行起來超級累，但為了不辜負教練及自己期望，只能在過程中不斷催眠自己是熊，才能完成這個訓練過程。

而「熊爬」的過程中，只見孟慶而不僅嶄露出完美深體弧線，超俏的蜜桃美尻更是搶盡所有人目光，此外雖身穿運動型小可愛，仍藏不住渾圓上圍及深邃事業線，邪惡視角讓所有網友眼睛大吃冰淇淋。

孟慶而在金曲獎辣穿爆乳裝引發關注，開中門禮服讓她的32D傲人上圍呼之欲出，加上一開口就是溫柔娃娃音，更是讓網友全都融化了，對此她則感性表示：「感謝這件禮服讓我意外獲得更多關注」。

(中時新聞網)