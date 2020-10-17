台鐵普悠瑪列車2018年10月21日於新馬車站旁出軌翻覆，造成18死、215人受傷，事故催生出國家運輸安全調查委員會，首個大案就是追查普悠瑪翻車真相，運安會原定下周一（19日）將公布最終調查報告並召開記者會說明，如今傳出不開了，主委楊宏智證實，整個行政團隊認為在事故滿2年之前公布最終報告，對罹難家屬又是一次傷害，因此改為將資料放上網公開的方式，供各界檢視。

立法院交通委員會9月30日邀請運安會進行報告，朝野立委關心普悠瑪事故的調查進度，由於運安會曾說普悠瑪最終報告會在8月初出爐，但後來延期，引起立委不滿，楊宏智當時承諾，會在事故滿2年之前公布報告，而普悠瑪案並沒有隱情，報告出爐後各界可以看到內容非常完整，日商、台鐵、司機員的責任，會逐一釐清。

如今傳出運安會原定10月19日的記者會取消，楊宏智受訪時指出，在整個行政團隊考量下，由於下周是普悠瑪事故滿2年，擔心在這件事情上對於罹難者家屬，情緒上有些擾動。

楊宏智強調，調查報告與新聞稿都會按原定時間發布，資料都很完整，最終報告程序順利完成，資料完完整整公布在網路上，大家都可以下載，讓各界多花點時間看看資料的完整性。

(中時 )