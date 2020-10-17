國民黨立委鄭正鈐臉書發文附圖。（圖／取自鄭正鈐臉書）

擔任立法院衛環委員會的國民黨立委蔣萬安，15日質詢時針對肉品標示問題，對衛福部長陳時中激動拍桌、怒指加大罵「全部都是騙！」讓陳難以招架，坦言自己也「沒有」辦法辨識加工品是否含有萊劑。同黨立委鄭正鈐也痛批陳「官癌沒藥醫」，認為自從民進黨政府宣布開放美萊豬進口後，陳除了換了腦袋，還陸續出現「前言不對後語」、「胡言亂語」、「口是心非」等各種「下台就會好」的病症。

男神霸氣外露一吼成戰神 蔣萬安「逆時中」轟全都是騙

鄭正鈐昨日（16）在臉書發文，直言：「自從民進黨政府宣布開放美萊豬進口後，陳時中除了換了腦袋之外，還陸續出現各種病症。」鄭指出：「2017年的衛福部長陳時中說，『不能因為政治考量開放進口，衛服部有這個腰桿子、也挺得起來。』

2020年的衛福部長陳時中說，『開放含萊劑的美豬進口，換到一個台灣在國際上的地位。』2017年到2020年陳時中沒有換位置，但是換了腦袋。」

鄭正鈐進一步指出：「換了腦袋的陳時中除了出現『前言不對後語』的症狀之外，也常常今天講的話明天就忘記。例如，他在廣播節目專訪時說『開放美豬可換得台灣國際地位』，幾天後在電視節目專訪時卻又說『不會為國際地位犧牲食安』。」鄭認為：「不止如此，陳時中『口是心非』的症狀也愈來愈嚴重。針對萊劑殘留的容許量，他說，『台灣的標準，一定比國際嚴格，捍衛不成絕不戀棧，賭上烏紗帽也在所不惜。』但是容許量的單位標準卻不用Codex的標準ppb而用ppm，0.01ppm等同10ppb，但檢測採四捨五入，ppm四捨五入後的標準比國際還寬鬆。」

此外，鄭正鈐強調：「更慘的是，陳時中還出現了『胡言亂語』的症狀。他說，『瘦肉精確實不太好，但現在萊克多巴胺相對是好的。』『含萊克多巴胺的美豬並沒有食安風險，吃好幾輩子都不會有問題。』他甚至說，吃豬睪丸會變聰明。但是要他帶頭試吃3個月瘦肉精美豬，他卻說『沒問題！但我有三高』。」

鄭正鈐諷刺道：「雖然陳時中說過，『台灣人氣質好，靠著我們的氣質，可以打敗病毒。』但陳時中真的很可憐，他生的病是『官癌沒藥醫』。不過，下台就會好。」

(中時新聞網)