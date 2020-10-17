第二期稻作停灌補償申請17日開跑，農委會農田水利署長蔡昇輔到桃園農田水利處大園工作站關心。因有停灌區域但種植雜糧的農民申請被拒絕，他說，其他作物補償下周將公布，讓全體農民度過難關、維持生計。

蔡昇輔說，稻作的停灌補償是給實際耕作者，若沒有證明文件，農糧署也提供口頭約切結書，由專業農或實耕者切結即可。對於農民若請領停灌補償，但還是繼續耕作？蔡昇輔說，稻農後續要怎麼處理植株，採取完全尊重，但也呼籲農友。一定要記得及早處理植株，以免影響地力，不利來年耕作。

有農友捨不得稻作，批農委會沒跟工業、民生協調用水。蔡昇輔回應，今年7月開始，就已經和經濟部水利署密切聯繫，8月開始就實施精確配水，9月實施分區輪灌，還啟用備用水井，但這樣的水量仍不足供應所有稻作使用，為確保民生用水到明年5月供應無虞的前提下，做出停灌的決定。對於埤塘是否沒發揮作用？他則說，埤塘的量沒有這麼多，仍不足以供應到稻作收割。

因有種植雜糧的農民17日申請被拒絕，蔡昇輔說，第一波是針對稻農，再來則會公布其他作物補償方式。雖然農委會都會給農民最大照顧，但還是要依照實際受損情形給予補助。而雜糧會結合價格、生產成本精算補償，不會跟水稻一樣。

(中時 )