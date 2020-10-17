去年底入選世界棒壘球總會（WBSC）壘球名人堂的前女壘投手張簡金鈴，今（17）日接受中華壘協頒獎表揚，她也是棒壘球合併後台灣首位入堂的退役女選手，過去入選的壘球界人士有何明璋、林家鼐、黃元良、黃書瑋、王富雄、謝清文、曾宏正，大都擔任行政職或教練，且都是男性。

現年61歲的張簡金鈴表示，從事壘球運動數十年，入選壘球名人堂真是莫大的肯定與榮幸，希望能帶給國內壘球界正向的力量，有助於推廣這項運動。壘協表示，以往WBSC都有隆重的入堂表彰儀式，今年礙於新冠肺炎疫情無法舉辦，只好把獎牌和戒指寄來台灣，並於企業女壘聯賽挑戰賽中安排表彰儀式。

張簡金鈴回憶，她是高雄市五福國中女壘隊出身，原本是野手，一次比賽中因肩膀脫臼手臂無法上抬，養傷期間反而練成「風車式」投法，一躍成為當家投手，並以15歲之姿當選世錦賽國手，獲得最有潛力選手獎。升上高中後她代表高雄三信高商與北市商爭冠，創下兩天完投40局（28局+12局）擊敗北士商的歷史紀錄。

她又說，1982年台灣舉辦的第5屆世界盃，由於媒體大幅報導，在國內造成大轟動，國人擠滿台北市立棒球場為中華隊加油，至今記憶猶新。當時她是王牌投手，曾率隊擊敗美國，可惜最後一天連打3場氣力放盡，輸給紐西蘭獲得亞軍，至今仍是隊史最佳成績。

張簡金鈴的選手生涯至1994年廣島亞運培訓隊為止，但早在1989起就擔任國家隊教練，並隨隊參加1990年北京亞運。2017年在台灣舉辦的女壘亞錦賽，張簡金玲則以投手教練身分，率中華女壘拿下銅牌。

師大畢業後，張簡金鈴到北市商擔任體育老師和女壘隊教練，其間並到國立體育大學教練研究所深造。如今已從教職退休，受聘至桃園市體育發展基金會擔任執行長要職，繼續貢獻心力。

(中時 )