陳淑芬／台中報導
台中市中區1家酒吧今天凌晨發生酒客敬酒糾紛，49歲范姓男子到36歲趙姓男子聚餐包廂敬酒，趙男以雙方不認識拒絕而引起口角拉扯，警方獲報出動快打部隊到場處理，將雙方人馬帶回派出所調查，依《社維法》送辦，1名蕭姓店員在收拾現場時遭玻璃碎片所傷，送醫無大礙。
據了解，中區市府路1間酒吧在今天凌晨3時許發生酒客口角糾紛，第一分局警方獲報，立即啟動快打部隊迅速到場，現場糾紛已平息，雙方並無人受傷，另有31歲蕭姓店員因清潔時不慎壓到玻璃碎片受傷，送醫後無大礙。
據了解，36歲趙男與3名友人酒吧包廂內聚餐飲酒，49歲范男見趙男常到酒吧，就進他包廂敬酒，但趙男以雙方並不認識拒絕，一言不合發生口角糾紛，雙方發生拉扯摔壞酒杯，所幸，雙方都沒受傷。
警方將在場人帶回調查，依《社會秩序維護法依法》送辦，警方呼籲民眾切勿藉故生端，絕不容許不法行為挑戰公權力。
(中時 )
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