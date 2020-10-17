據美國之音報導，美國國家安全事務顧問歐布萊恩（Robert O'Brien）當地時間周五（16日）說，中國大陸目前兩棲作戰能力有限，攻打台灣並不容易。未來10到15年也許可以。他還說，美國雖然不在公開場合評論自己是否會協防台灣，但是美國有應對的工具，會加大中國行動的危險性。他說，美國不希望成為中國大陸的「敵人」，但是目前，美國必須站出來反對中國大陸的某些做法。

歐布萊恩16日在阿斯彭安全論壇就美國的國家安全議題發表演講。在被問到，如果中國大陸武力攻打台灣，美國將如何應對時，歐布萊恩說，他不認為中國大陸現在會出手，因為中國大陸的兩棲作戰能力還不夠。

他說：「就兩棲登陸和軍事佔領而言，這很難做到。我的意思是我們要應對的是一百英里的水路。眾所周知，即便是我們（美國），兩棲作戰也非常困難。你想想，回到拿破侖，回到納粹德國時代，他們都想跨越12英里的英吉利海峽，入侵英國。他們後來都沒有成功，是因為受到皇家海軍的抵擋，但也因為這個相對較短的水路的阻撓。我認為，現在中國人採取軍事行動將非常困難。也許從現在起10到15年後，他們的狀況更好一點，可以做到這一點。」

他還說，即使10到15年後，中國大陸有能力克服水路的問題，因為台灣的地形關係，找到登陸點也不容易。

歐布萊恩說，如果中國大陸對台灣採取武力行動，中國大陸必將受到國際社會的孤立，特別是整個印太地區會對中國大陸的行動感到厭惡，而屆時，美國則很容易建立針對中國大陸的同盟。他相信，中國大陸的戰略家們是不會那麼做的。

在談到美國的應對時，歐布萊恩說，美國不會對自己的軍事計畫和應對方式作出評論，但是美國有足夠的工具，讓中國大陸登陸台灣的努力變成危險行動。

歐布萊恩建議台灣增加軍費，發展針對中國大陸兩棲力量和非軍事「灰色區域」行動的不對稱力量，以提升對中國大陸的威懾力。

歐布萊恩在演講中還被問到如何定義未來的美陸關係。他說，無論是川普總統連任，還是拜登上台，中國大陸都將是下一屆總統面臨的最大挑戰。他說，他不希望與中國大陸是敵人的關係。

歐布萊恩說：「未來我們需要做很多事情來保護自己。我們之前並沒有處理好這個關係。我們必須瞭解，我們至少是戰略競爭者關係，也許是對手。我希望不是敵人。儘管我知道習近平今天早上在告訴部隊準備戰爭。與中國交戰不是一件好事。我一直認為，阻止中國戰爭的最好方法是打造自己的力量。」

歐布萊恩說，中國大陸現在變得越來越向國家主義、重商主義、威權主義、馬克思列寧主義發展，現在自由國家已經一起站出來與美國一起應對中國大陸了。

(中時 )