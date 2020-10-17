國民黨立法院黨團不滿蔡政府開放含萊克多巴胺的美豬進口，杯葛行政院長蘇貞昌於立法院上台施政報告，甚至不排除提出倒閣案。對此，民進黨立委陳亭妃今表示，提倒閣案必須全體立委3分之1簽署，目前國民黨人數不夠，不知道是在玩哪招，難道民眾黨要幫忙嗎？民眾黨團總召賴香伶則說，黨團目前沒有討論，但她個人不會支持這樣的策略。

陳亭妃指出，國民黨團杯葛蘇貞昌在立院進行施政報告已經快1個月，到目前為止不知道其目的，永遠都是同樣的說法跟論調，要求蘇貞昌道歉，我們希望透過協商解決問題，但國民黨團不接受協商，現在又說要提倒閣案，實在不清楚目的為何。

陳亭妃說，依照立法院職權行使法，倒閣必須全體委員的要3分之1連署，目前國民黨的人數不夠，看不出來是在玩哪招，難道已經跟民眾黨喬好嗎？非常擔心又會造成立院空轉，尤其是本會期有紓困、前瞻及中央政府總預篹等案，如果預算案被耽擱，影響台灣發展的責任國民黨負擔的起嗎？

對於國民黨擬提倒閣案，民眾黨是否會協助連署，賴香伶說，黨團沒有討論過，但她個人不會支持，因為，藍綠過去輪流執政腳色互換，立場變更都該面對國人質疑，該道歉就道歉，不能因要求道歉造成立院議事陷入空轉。

至於蘇貞昌該不該道歉，賴香伶認為，當初民進黨在野時監督馬政府力道方式更強，如今蔡政府面對國會對政策質疑，多次邀請相關部會官員出席公聽會、座談會都不願意到場說明，不尊重國會監督，這部分蘇貞昌確實該道歉。

(中時 )