全國學童盃足球中區預賽學校組獲佳績，中市6國小前進總決賽。（台中市政府提供／陳世宗台中傳真）

全國學童盃足球錦標賽分北、中、南、東4區進行預賽，各區取16隊進入總決賽，中區預賽學校組四、五、六年級總決賽，在台中市朝馬足球場登場。運動局表示，中市西屯國小、國安國小、協和國小，分別奪下中區預賽學校六、五、四年級組冠軍；另清水、惠文及賴厝國小將前進全國總決賽力爭佳績。

運動局表示，中區預賽10月9日起台中朝馬足球場開踢，分為學校組、公開組及女子組，吸引新竹、彰化等92隊、近1500位選手參賽。

今年台中足球小將參加全國比賽成績斐然，清水國小奪得首屆國小世界盃全國足球賽冠軍、西屯國小奪下全國少年盃足球錦標賽五年級亞軍，展現台中足球運動的蓬勃發展與實力。

運動局指出，市府積極推動足球運動，今年與中華民國足球協會合作辦理「2020全國少年盃足球錦標賽」、「2020台灣青年足球聯賽」等活動，提供足球員表現機會，吸引全國足球運動人士同好齊聚台中；另與中華足球聯盟合作，將於11月23日啟動「2020社區足球深耕-幼童足球指導員前進校園計畫」，讓學童接觸足球運動、培養興趣。

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(中時 )