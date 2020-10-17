2016年犯下打死人命案的王欣逸，去年底遭重判15年，進入法庭時低頭遮臉，羞於見人。（中時資料照）

曾飾演偶像劇《海豚灣戀人》走紅的童星王欣逸，長大竟混跡黑幫，涉及多起暴力案，2016年更偕同夥持西瓜刀及球棒，痛毆曲姓少年，導致對方頭部重創不治身亡，桃園地院去年底依殺人罪，將王欣逸判處15年徒刑，近日民事求償判決出爐，王欣逸及其共犯須連帶賠償356萬9305元。

王欣逸2016年7月21日晚間與朋友逛夜市時，為了幫朋友出氣，和同夥持鐵鋁棒、西瓜刀，將就讀高中、行動不便的曲姓少年包圍，王欣逸先持球棒毆打曲男頭部9下，同夥再持刀揮砍、痛毆，直到對方失去意識才匆匆逃離現場，事後還開慶功宴。

曲男遭毆打後腦部受創重度昏迷，到院前就無呼吸心跳，最後搶救不治身亡。 王欣逸及其友人偵訊時坦承犯案，檢方依殺人罪嫌將5人起訴，未成年者則由少年法庭審理。

桃園法院2019年12月31日依殺人罪嫌判王欣逸15年徒刑，2名林姓共犯依傷害致死罪分判13年，陳姓共犯判無罪。曲男父母另外提出的民事賠償，法官判決王欣逸及其共犯，需賠償356萬9305元。

(中時新聞網)