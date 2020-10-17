經濟部日前向勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組提案在彰濱工業區試辦「製造業外籍移工外展服務」，首波名額開放50名，將由經濟部核准的非營利組織擔任僱主，該案近日已由彰濱工業區服務中心發包出去由「中華工商資源整合策進會」得標。

總統蔡英文2018年赴彰化縣政府舉辦「蔡總統暨中央首長與彰化企業工商發展促進座談會」，會中廠商向總統反應工業區缺工，經總統裁示，由經濟部先行針對轄管工業區廠商缺工人數及工作待遇進行調查。

據經濟部工業局日前估計，轄管工業區職缺為3200餘人，其中又以彰濱工業區缺工最嚴重，共有8家廠商提出職缺計323人，評估彰濱工業區缺工原因，包括交通不便及生活機能不佳。

經跨國勞動力政策協商諮詢小組今年決議，外展機構不用聘一定數額的本勞限制，但要派單位加計原本廠內的移工人數不得超過40％的上限，就安費則依原本3K五級、EXTRA制來計算，從2000元至9000元不等，一次得聘用3個月至6個月不等，首批開放50個名額。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力事務中心主任陳昌邦說，外展機構要先獲得彰濱工業區服務中心的認定函，後續也要比照以合理勞動條件（外展製造為2萬8000元）向工作場所所在地公立就業服務機構辦理求才登記後，辦理至少21日辦理招募本國勞工，拿到求才證明後，才可以申請招募許可。

陳昌邦說，取得招募許可後，也要備妥如生活照顧等空間才能引進，「平均要3至6個月時間」，若要在疫情期間引進可能還要準備居家檢疫空間，最快可能要明年才能有外展製造業移工。

(中時 )