劉嫌（前）配合林姓男子一起自導自演，企圖詐騙林母70萬元。（警方提供／柯宗緯高雄傳真）

高市27歲林姓男子因沉迷簽賭，欠下一屁股債，14日竟夥同劉姓友人自導自演綁架擄人，劉嫌打給林嫌母親，謊稱林男欠債不還，人、車都被扣留，要林母拿70萬來贖人，警方追查直覺有異，兩小時後在劉嫌住處尋獲林男，根本安好無恙，人還大喇喇躺在床上吹冷氣、看電視。

警方調查，林男在自家工廠工作，月薪3萬初頭，但仍嫌不夠花，平常有在簽賭北京賽車，欠了不少債務，曾向家裡伸手「調度」還債，堪稱「啃老族」，但後來家中不願支持，才鋌而走險上演這齣綁架戲碼。

林母14日深夜10時30許，焦急到鳳山成功派出所報案，指稱接獲電話，對方聲稱兒子欠債不還，而強行把人給押走，林男的車子也被扣留，林母心急如焚求助警方讓兒子平安歸來。

警方追查發現劉嫌涉有重嫌，先到劉嫌戶籍地仁武區查訪，但屋主稱他已經搬走，不知去向。警方事後根據電信基地台，在澄和路找到林男的汽車停放在一戶民宅，於是上前按鈴表明來意，劉嫌出來應門，徵得同意後入內搜索。

警方入屋內後，詢問劉嫌關於林男的去向，他直接回答「在樓上」，警方衝上樓，才發現林男完全沒有被綑綁，也沒有人看顧，而是大喇喇躺在床上，舒服地吹冷氣、看電視，令警方看傻眼。

警方將兩人隔離訊問後，林嫌才坦言因為欠債，才出此下策，夥同劉嫌一起預謀犯案，想要詐騙母親70萬元。全案兩小時就迅速破案，全案依詐欺罪嫌移送法辦。

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(中時 )