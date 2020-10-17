配合2030年雙語國家政策，新北市政府教育局、教育部師資培育與藝術教育司攜手台灣師範大學，三方合作，首開技術型高中雙語學分班，並於今(17)日於台師大正式開課。

台師大進修推廣學院副院長方進義表示，開辦雙語學分班，與國外的非英語系國家英語師資培育課程相似，課程包含雙語教育課程設計與教學知能發展，以及教師專業成長、學校英語環境營造、技術型高中生活化評量、彈性課程模組與雙語授課。

方進義說，經過這6學分課程培訓，通過測評者，可獲得台師大核發的雙語學分證明，並於3年內通過CEFR B2等級(歐盟共通語言框架之中高級)以上之英語能力分級測驗(聽、說、讀、寫) 合格證明的教師，可取得教育部核發的雙語教學加註證書。

台師大教授戴建耘認為，英文是技術型學生的最大罩門，也是多數國中及高中職學生的困難點，要邁向雙語國家就要培養說「雙語」的習慣與環境氛圍，從低認知負荷的詞彙與短句學習開始，以賽促學、以證促學，並透過前後測診斷學習等有效措施來推動。

新北市教育局局長張明文局長表示，新北重視雙語教育，自108學年度起，鼓勵新進老師取得國際英語證照，並辦理新進教師及現職老師專業英文培訓、專業英文國際監評人員培訓。另外，109學年度開設全國首創技術型高中雙語學分班，每年將協助近百位教師，搶先取得雙語教師證，邁向新北雙語城。

張明文也提到，新北市教育局也將提供多益線上等學習課程，讓學習者可以彈性調配學習時間，隨時進行線上學習。

復興商工老師陳韻年指出，參加雙語學分班成為雙語教師，是非常難得的進修機會，透過雙語教學來激勵學生應用在設計發表上，參與更多國際競賽，期許學生成為國際技職的頂尖人才。

莊敬高職校長林淑貴也表示，參加雙語教學師資培訓課程，是校長做為領頭羊示範的積極作為，希望拋磚引玉鼓勵校內教師，透過英語文的學習精進教學，讓學生學習專業技能的同時，能提升英語力。

(旺報 )