跨國民調機構「輿觀」（YouGov）15日發布一份針對亞太地區關於美總統大選的民調，結果顯示，相較亞太其他國家對拜登支持度都高於川普，台灣的川普支持度以42%高於拜登的30%。對此，名嘴羅友志諷刺表示，這個政府歪的好，洗腦洗的真漂亮，把人民帶到世界另一個方向去了！

美國總統大選將近，「輿觀」調查結果顯示，亞太地區與歐洲地區相同，香港、菲律賓、泰國、澳洲、馬來西亞、印尼以及新加坡等國民眾，對拜登支持度都高於川普，反觀台灣的川普支持度卻以42%高於拜登的30%。

此外，在台美關係方面，台灣民眾認為川普連任有助於增進台美關係，以42%高於拜登的14%，也有41%台灣民眾認為川普較能改善美國經濟，高於拜登的16%。

對此，羅友志在臉書諷刺表示，台灣的國際觀，獨樹一格、自外於世界，「這個政府歪的好，洗腦洗的真漂亮，把人民帶到世界另一個方向去了！」羅友志更以「有政府真傷心」總結。

網友則認為「台灣人的悲哀」、「或許這就是民進黨與蔡英文能在台灣橫著走路的其中一個原因，另一個原因是國民黨太不爭氣」、「賭徒心態，還每次都押錯注」、「壓寶，到時候就搞笑了」。

(中時新聞網)