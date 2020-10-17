一度陷入0比3淘汰邊緣的太空人，今天在美聯冠軍戰第6戰以7比4擊敗光芒，成功扳平系列賽，太空人總教練貝克（Dusty Baker）賽後表示，雖然有人可能不喜歡這支球隊，但至少必須尊重。

系列賽前3戰太空人一勝難求，陷入淘汰邊緣，今天再靠著先發投手瓦德茲（Framber Valdez）6局、飆9次三振，僅失1分的好投帶領，扳平系列賽，有機會挑戰美職史上第2支在季後賽上演「輸3贏4」大逆轉的球隊。

不過太空人在2017年爆出以電子設備竊取暗號事件，成為全民公敵，本季以例行賽不到五成勝率晉級季後賽，卻一路挺進美聯冠軍戰，又在美聯冠軍戰展現強大韌性，頂住0勝3負的淘汰壓力，將戰局扳平。

「你必須喜歡這支球隊，也或許有些人覺得討厭，但我要說的是，至少你必須尊敬這支球隊。」貝克賽後說，「我很感激我們現在有第7戰可以打，我想我們也讓很多人變成棒球迷，不管是喜歡我們或是討厭我們的人。」

翻開過去大聯盟歷史，在7戰4勝制的季後賽中，只有2004年的紅襪隊成功克服0比3的絕境，連贏4場擊敗洋基隊，闖進世界大賽。

(中時 )