三重商工舉辦「新農業行銷實作展售會」系列課程活動，深受各界與偏鄉小農們好評（三重商工提供／戴上容新北傳真）

三重商工創校15日首次舉辦「支持偏鄉小農／新農業行銷實作展售會」，展售會由國貿科主任陳怡樺與商科專題指導老師林子卉、陳品㨗主導與策劃，師生拜訪雲林、彰化地區已取得有機認證或無農藥殘留之農戶，透過運用平日在校所學之新行銷思維，行銷並舉行校園展售會實際銷售，最後運用會計學所學編製報表，讓學生實際學以致用並與商業實務之實務經驗有所連結。

15日三重商工國貿科學生於學校進行新農業行銷實作展售會，學生們巧思盡出，結合專題製作、會計學、經濟學、銷售實務、行銷與門市服務等課程融會貫通，受到全校師生熱烈支持與迴響。

三重商工校長林清南表示，本學年度商管群專題製作課程受惠於「新北市加速器計畫」經費挹注，讓學生們有機會將自己所學，擴展至中南部偏鄉與優質小農合作，此外新課綱技術型高中課程強調跨域統整能力的培養，以能面對現在生活和未來挑戰。

國際貿易科學生李宜庭表示，從課程一開始與農戶聯繫、實地參訪，到學校實際的攤位擺設以及與全校師生互動銷售經驗，最後銷售業績超出預期外，也學習到許多人與人之間合作技巧，未來將作為下次活動設計改進，相信我們下次一定會有更好的表現。

三重商工國貿科科主任陳怡樺進一步指出，展售會可以讓學生有機會將理論結合實務，即使課程上需要克服路程的遙遠，遠至雲林、彰化與小農認識與合作，學生亦展現出高度的課程參與度與豐富的行銷創意。

雲林縣有機米及手作糖小農林子硯先生表示，「三重商工師生特地遠從新北市到雲林認識台灣農業，對於師生的積極，個人覺得非常感動，學校除了重視學科的學習外，更集結全校師生之力，在校內舉辦新農業行銷展售會，不僅力行了對學生專題活動的重視，更是以行動支持台灣小農的品牌及農產品，也令小農們從與學生的專題課程合作上感受到台灣已全然進入新農業行銷的里程碑。」

(中時 )