用運動拚外交！拉丁美洲足球賽與美食文化節17日上午在輔仁大學足球場開場，新北市副市長陳純敬到場同樂表示，台灣15個邦交國當中，有9個來自拉丁美洲地區，活動除國際足球友誼賽外，還有拉丁美洲美食，讓民眾在疫情期間也能體驗不同的異國文化。

拉丁美洲足球賽與美食文化節，除有23支拉丁美洲、台灣隊伍熱情開友宜賽外，附近也設有多個拉丁美食攤子，要讓民眾眼睛熱情觀賽，嘴巴也能品嘗異國美食，民眾們也對異國美食充滿好奇，氣氛活絡。

而活動餐酒會上有瓜地馬拉、貝里斯、海地、宏都拉斯等友邦大使出席。瓜地馬拉大使葛梅斯致詞表示，勝利有三種方式，第一種是展現自身特長、第二種是做好準備、第三種是團結一致，台灣以多元和團結的力量展現優異的防疫成果，也讓國際看到小國也能發揮影響力。

陳敬純說，目前有3000多位拉美人士在台灣工作、學習，我們需要更深入的認識他們，Copa America Taiwan與台灣數位外交協會運用社群串連等方式促進拉美與台灣的民間交流，讓政府更能帶動民眾拉近人與人的距離。

中華文化組會副秘書長喻小敏表示，Copa America Taiwan 已連續舉辦第七年，去年的賽事吸引拉丁美洲媒體爭相報導，今年受新冠肺炎疫情影響，許多拉美國家的足球賽事停辦、延宕，在特殊情況下Copa America Taiwan 今天能在台灣舉行是難得的交流機會。

(中時 )