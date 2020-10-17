大陸份子錢（婚禮紅包）支出地圖。（騰訊新聞）

大陸的新人結一次婚到底有多花錢？除了宴請親友，拍美美的婚紗照，佔據賬單最大一部分的，非男方的聘金（大陸稱：彩禮）莫屬。有些地方講究一動（車）不動（房），有的地方講究回門禮。騰訊新聞谷雨數據發起《2020年國人彩禮調查》，發現全大陸彩禮金額排行中，浙江排第一。

都說結婚談錢俗氣，但能脫俗的婚姻沒幾個。上述調查顯示，有超過七成（73.8％）的婚姻都收過彩禮。山東以將近九成（86.6％）的比例成為最流行送彩禮的地區。大陸四大直轄市彩禮的流行度都不算高。上海以不足四成（36.8％）的比例墊底，北京、重慶的比例為50％，天津為66.7％

10萬元（人民幣，以下同），是所有彩禮金額中出現比例最高的（佔比9.2％）。其次是2萬（佔比7％）、5萬（佔比6％）。除此之外，還出現了百萬級別的天價，以及眾多諸如88888、66000等吉利數。

浙江以超過18萬的平均值，在所有地區中高居第一，遠超全大陸平均值69095元。獨生子女群體的彩禮禮金平均值為78348元，明顯更高於非獨生子女群體（56187元）。

更明顯的差異，體現在性別上。男方除了送禮金，還有超過七成送了首飾，近四成的彩禮「順帶」送房、送車，也就是傳說中的「三金四銀」和「一動不動」（車與房）。

相較之下，女方回的嫁妝只有三成包含私家車，多數的嫁妝都是床上用品（寢具）、家電、傢具等。

大陸各地彩禮禮金的數額千差萬別，這個數字到底由誰定？調查顯示，有62.5％的彩禮金額是由女方長輩確定，14.4％由女方本人確定，加起來就是女方佔了快八成。在這個問題上，只有3.3％是基於男方本人的意見。

關於彩禮，最重要的問題，「從來不是該不該給，而是彩禮給誰。」可能不少未婚男士以為，送出去的彩禮錢不過是在丈母娘那裡繞一圈，最後還是會回到新婚小家庭手中。

調查數據也顯示，近七成人都認為婚後彩禮應該由夫妻二人共同支配。然而，這種情況實際發生的比例只有三分之一。大多數情況下，彩禮禮金在婚後還是由女方長輩或女方本人支配，跟男方無關。

「彩禮」為何能成為當代男女雙方跨不過的大坎？很大程度上是因為男女雙方對待彩禮迥然不同的態度。表面上風平浪靜，卻在心底暗流洶湧。

60.9％的女性看重彩禮金額多少，但只有15％的男性認為金額多少很重要；男性最傾向合理的禮金金額是1至5萬，女性則最傾向5至10萬。

而在對於彩禮這一傳統習俗的態度上，近一半男性認為，彩禮是一種應該摒棄的陋習，是男方家庭單獨背負的壓力；超過六成女性則認為彩禮是男方誠意的體現。

默不作聲的態度差異，在暗中埋下家庭矛盾的導火索。因為彩禮談不攏而被毀掉的愛情不在少數。此次調查顯示，超過四成家庭因彩禮禮金問題發生矛盾。

愛情面前，彩禮如此俗氣，但一旦步入婚姻，再俗氣的問題還是要被搬上台面。當被問及：「女方要求的彩禮金額太高，是否會影響到您對她的感情？」超過一半男性選擇了：「會。」

當被問及：「男方給出的彩禮金額太低，是否影響到您對他的感情？」超過一半女性選擇的是：「說不清。」

然而，這並不代表這個世界上就沒有能夠戰勝彩禮的愛情。谷雨數據的調查顯示，還有10.5％的人認為結婚不需要彩禮，而且學歷越高，送出或收到彩禮的比例越低。在各種理由中，「兩個人相愛就好」是最常見的原因。

如果說「彩禮」是愛情的試金石，「份子錢」（台灣稱：紅包）就是檢驗友情的一大標準。婚禮請柬就好像一張欠條，結婚的在討債，已婚的在還債，未婚的早已負債累累。

谷雨數據在本次調查中也統計了全大陸各地的婚禮份子錢情況。85.6％的調查對象都表示曾為婚禮隨過份子錢，但其中僅有一半左右收回了昔日的「情分」。831元，是2020年婚禮隨份子的平均值。活在人情中，行走不容易，即便是大都市的白領也可能會被份子錢榨乾。天津、上海、北京，是「份子錢」給的最多的三個地方。

至於隨份子的對象，有超過四成都屬於關係普通型，只有不足二成是關係很緊密的親朋好友。

雖然多數情況下，份子錢交的心甘情願，但也有11.8％的人最近一次是不情不願交的份子。之所以不情不願還要交，主要還是面子問題。畢竟，「人家都通知了，咱來都來了。」

無論彩禮、嫁妝還是份子錢，一定程度上都承擔著幫助一個新家庭的功能。父母親朋在祝福一對新人的同時，提供力所能及的物質支援。

然而，像「＃彩禮是壓垮男人的最後一根稻草＃」、「＃男子因彩禮問題當街暴打女友＃」、「＃被份子錢掏空的年輕人＃」等等熱門話題，無疑也都在訴說著這些傳統習俗之下真實存在的壓力。

這項調查回收了1846份問卷。調查對象說明：

性別：男性50.5％，女性49.5％

年齡：00後8.8％,，90後48.7％，80後31.2％，70後9.3％，70前2％

地域：一線城市4％，新一線城市9％，其他87％

婚姻狀態：未婚39.8％，婚姻中55.9％，已離異3.9％，喪偶0.4％

(中時 )